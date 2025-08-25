Un joven falleció tras estrellarse contra un camión en Laboulaye

Un motociclista perdió la vida en un trágico accidente registrado esta mañana en la ciudad de Laboulaye. Se trasladaba a bordo de una moto Guerrero 150 cc. que impactó contra un camión en la intersección de las calles Juan XXIII y 25 de Mayo.

El hecho se produjo este lunes 25 de agosto alrededor de las 10,30 horas y la víctima tenía 24 años.

En el siniestro, se había visto involucrado un semirremolque de un camión Iveco (el cual era conducido por un hombre de 41 años).

Se investiga cómo se produjo el accidente y se mantiene en reserva la identidad del fallecido.