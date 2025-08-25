Un motociclista embistió a una nena, se dio a la fuga y luego se entregó

Un motociclista atropelló a una niña de seis años, la dejó tirada en la calle y se dio a la fuga, en un lamentable hecho registrado el domingo pasado en la localidad cordobesa de Huinca Renancó. El conductor se presentó horas después en la sede policial y entregó su moto Honda Wave.

El suceso se produjo ayer en horas de la tarde en la calle Santa Fe, frente a la estación Terminal de Ómnibus.

La menor resultó con diversas heridas, fue asistida por el personal del servicio de emergencias y se la trasladó a hacia un centro de salud en la ciudad de Rio Cuarto.

La justicia tomó intervención en la causa y se busca determinar el accionar del motociclista y la dinámica del choque.