Un motociclista embistió a una nena, se dio a la fuga y luego se entregó

Huinca Renancó
Un motociclista embistió a una nena, se dio a la fuga y luego se entregóEl hecho ocurrió el domingo pasado frente a la Terminal de Ómnibus e intervino la justicia.
Un motociclista atropelló a una niña de seis años, la dejó tirada en la calle y se dio a la fuga, en un lamentable hecho registrado el domingo pasado en la localidad cordobesa de Huinca Renancó. El conductor se presentó horas después en la sede policial y entregó su moto Honda Wave.
El suceso se produjo ayer en horas de la tarde en la calle Santa Fe, frente a la estación Terminal de Ómnibus.
La menor resultó con diversas heridas, fue asistida por el personal del servicio de emergencias y se la trasladó a hacia un centro de salud en la ciudad de Rio Cuarto.
La justicia tomó intervención en la causa y se busca determinar el accionar del motociclista y la dinámica del choque.