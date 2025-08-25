Vecinos oyeron gritos: un abuelo ensangrentado y el atacante escondido bajo la cama

Violento hecho en Las Varillas
Vecinos oyeron gritos: un abuelo ensangrentado y el atacante escondido bajo la camaUn hombre de 83 años fue hallado herido en su vivienda de barrio José María Paz. El agresor, de 22 años, quedó detenido y se investiga si tiene antecedentes.
La madrugada del domingo en la ciudad de Las Varillas quedó marcada por un episodio de extrema violencia. Vecinos del barrio José María Paz llamaron a la Policía tras escuchar gritos y golpes que provenían de una vivienda.
Al ingresar, los efectivos encontraron a un hombre de 83 años cubierto de sangre, aunque con signos vitales. En el mismo domicilio, debajo de una cama, hallaron a un joven de 22 años que habría ingresado a la casa y golpeado al anciano.
El abuelo fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece bajo atención médica a la espera de un diagnóstico. El agresor quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Turno, mientras se investiga su identidad y la sospecha de que cuenta con antecedentes.
En el lugar trabajó Policía Científica para relevar pruebas y esclarecer cómo se produjo el ataque.