Violencia en el centro: dos jóvenes apuñalaron a otro en Carlos Paz

Un hombre de 28 años fue atacado con puntazos por dos jóvenes en la esquina de Pasaje del Carmen y General Paz. La intervención policial impidió que la agresión continuara y permitió la aprehensión de los atacantes.

El episodio ocurrió durante la siesta del lunes en pleno centro, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro patrullaban la zona y advirtieron la riña entre tres personas. Según relataron, uno de los jóvenes sujetaba a la víctima mientras el otro lo atacaba con un arma blanca.

De inmediato, la Policía intervino para frenar el hecho. Los agresores, de 16 y 20 años, ofrecieron resistencia y enfrentaron a los efectivos antes de ser reducidos. Luego fueron trasladados a la alcaidía local, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente.

La víctima, en tanto, fue derivada a la Unidad Judicial para formalizar la denuncia.