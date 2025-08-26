Alta Córdoba: un hombre en moto y ebrio fue sorprendido por la Caminera

En las últimas horas, un motociclista fue detenido en barrio Alta Córdoba tras ser sorprendido por personal policial mientras conducía de forma peligrosa y en evidente estado de ebriedad.

El control estuvo a cargo de la Policía Caminera, que le practicó el test de alcoholemia: el resultado fue positivo con 2,06 g/l de alcohol en sangre, más del cuádruple de lo permitido para manejar un vehículo.

El rodado fue secuestrado y el hombre quedó a disposición de la Justicia.