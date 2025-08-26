Alta Córdoba: un hombre en moto y ebrio fue sorprendido por la Caminera

Alta Córdoba: un hombre en moto y ebrio fue sorprendido por la CamineraLa Policía Caminera interceptó a un hombre que circulaba de manera peligrosa en moto por barrio Alta Córdoba. El test de alcoholemia confirmó más de cuatro veces el límite permitido.
En las últimas horas, un motociclista fue detenido en barrio Alta Córdoba tras ser sorprendido por personal policial mientras conducía de forma peligrosa y en evidente estado de ebriedad.
El control estuvo a cargo de la Policía Caminera, que le practicó el test de alcoholemia: el resultado fue positivo con 2,06 g/l de alcohol en sangre, más del cuádruple de lo permitido para manejar un vehículo.
El rodado fue secuestrado y el hombre quedó a disposición de la Justicia.