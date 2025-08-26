Bomberos de La Cumbre sofocaron un incendio en calle Misiones

Durante la tarde del 25 de agosto, bomberos voluntarios de La Cumbre acudieron a un llamado de emergencia por un incendio forestal en calle Misiones.

En el operativo intervinieron bomberos locales, que con el móvil N° 9 realizaron las tareas de control y enfriamiento del terreno afectado.

Gracias a la intervención rápida, se logró contener el avance de las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia sectores cercanos, reduciendo el riesgo para la comunidad y el entorno natural.