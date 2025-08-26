Bomberos de La Cumbre sofocaron un incendio en calle Misiones

Bomberos de La Cumbre sofocaron un incendio en calle MisionesUna dotación trabajó en el lugar para sofocar un incendio forestal que amenazaba con expandirse en la zona.
Durante la tarde del 25 de agosto, bomberos voluntarios de La Cumbre acudieron a un llamado de emergencia por un incendio forestal en calle Misiones.
En el operativo intervinieron bomberos locales, que con el móvil N° 9 realizaron las tareas de control y enfriamiento del terreno afectado.
Gracias a la intervención rápida, se logró contener el avance de las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia sectores cercanos, reduciendo el riesgo para la comunidad y el entorno natural.