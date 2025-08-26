Cayeron tres mujeres por estafas virtuales organizadas desde cárceles de Córdoba

Operativo contra estafas digitales
Cayeron tres mujeres por estafas virtuales organizadas desde cárceles de CórdobaTres mujeres fueron detenidas y se requisaron pabellones penitenciarios en San Francisco y Villa María, donde internos estarían implicados en maniobras delictivas organizadas desde prisión.
En un amplio operativo desarrollado en San Francisco y Villa María, efectivos de la Departamental San Justo en conjunto con el Servicio Penitenciario de Córdoba lograron desarticular una organización dedicada a presuntas estafas virtuales.
El procedimiento incluyó allanamientos en distintos domicilios y requisas en pabellones de dos establecimientos penitenciarios. Allí se encuentran alojados internos que, según la investigación, estarían vinculados a maniobras delictivas realizadas desde la cárcel.
Como resultado, tres mujeres fueron detenidas, mientras que los efectivos secuestraron teléfonos celulares, chips, tarjetas y una suma de dinero, entre otros elementos relevantes para la causa.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la organización y su operatoria, que combinaba contactos externos con maniobras coordinadas desde los penales.