Cayeron tres mujeres por estafas virtuales organizadas desde cárceles de Córdoba

En un amplio operativo desarrollado en San Francisco y Villa María, efectivos de la Departamental San Justo en conjunto con el Servicio Penitenciario de Córdoba lograron desarticular una organización dedicada a presuntas estafas virtuales.

El procedimiento incluyó allanamientos en distintos domicilios y requisas en pabellones de dos establecimientos penitenciarios. Allí se encuentran alojados internos que, según la investigación, estarían vinculados a maniobras delictivas realizadas desde la cárcel.

Como resultado, tres mujeres fueron detenidas, mientras que los efectivos secuestraron teléfonos celulares, chips, tarjetas y una suma de dinero, entre otros elementos relevantes para la causa.

La investigación continúa para determinar el alcance total de la organización y su operatoria, que combinaba contactos externos con maniobras coordinadas desde los penales.