Choque de motos en la Ruta 38 dejó a un hombre herido

En horas de la tarde de este martes, se produjo un accidente en la intersección de la Ruta Nacional 38 y calle Del Campillo, en barrio Centro de Bialet Massé.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 41 años que circulaba en una motocicleta Honda Tornado fue colisionado por una Zanella 110cc conducida por una mujer de 22 años.

Una ambulancia local asistió a los involucrados en el lugar y diagnosticó al primer conductor con escoriaciones, por lo que fue derivado al hospital Domingo Funes para una atención más completa.