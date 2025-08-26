Clausuran canteras ilegales en Villa Rumipal y secuestran maquinaria

Durante patrullajes de oficio, la Policía Ambiental constató graves irregularidades en canteras de Villa Rumipal que operaban sin la documentación correspondiente. Los agentes frenaron actividades ilegales, secuestraron maquinaria pesada y dispusieron el cierre preventivo de los sitios inspeccionados.

En el primer procedimiento, los inspectores detectaron una cantera que utilizaba un método mecánico sin autorización. Tras ingresar amparados en la Ley 10.115, ordenaron el cese inmediato de la actividad y secuestraron una pala frontal.

En otra parcela, se verificó un desmonte total con movimiento de suelo y cambio de uso para extracción de áridos. Allí no había responsables presentes, por lo que se labró un acta y se colocó un cartel de cese precautorio.

Finalmente, en un tercer predio se comprobó desde la vía pública que maquinaria trabajaba en la extracción de arena. También se frenaron las tareas y se secuestró el equipo.

“Muchas de las infracciones se detectan en patrullajes de oficio o a través del monitoreo de imágenes”, señaló Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental, quien recordó que la extracción de áridos requiere autorización previa y controles periódicos para resguardar los recursos naturales.