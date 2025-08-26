Córdoba: un menor detenido y cocaína secuestrada en barrio Arenales

En un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un menor de edad fue detenido tras una serie de allanamientos en barrio Arenales de la ciudad de Córdoba. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron drogas y un arma de fuego.

Las irrupciones fueron ejecutadas por el Equipo de Acciones Tácticas en cuatro viviendas de calle El Jilguero y en un domicilio de Martín Pescador al 9700. En el lugar se incautaron 245 dosis de cocaína, 10 dosis de marihuana, un arma calibre 22, siete cartuchos y otros elementos vinculados a la investigación.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado del detenido y del material secuestrado a sede judicial.