Córdoba: una mujer chocó contra un semáforo en barrio Argüello

En horas de la noche, una mujer que conducía un automóvil Renault 9 perdió el control y colisionó contra un semáforo en la intersección de Ricardo Rojas y Pablo Buitrago, en barrio Argüello de Córdoba capital.

La conductora sufrió una lesión en el rostro y fue asistida por un servicio de emergencias médicas. Posteriormente, familiares la trasladaron al hospital de Urgencias para una evaluación más completa.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el siniestro vial.