Cordobeses en Alerta trasladó a un niño en crisis convulsiva

En la tarde del martes, personal del programa Cordobeses en Alerta asistió a un niño que se encontraba convulsionando en barrio Ameghino Sur, en la ciudad de Córdoba.

El episodio se produjo en la intersección de avenida Fuerza Aérea Argentina y Talma, donde los agentes entrevistaron a una pareja que trasladaba de urgencia a su hijo.

Ante la gravedad del cuadro, se activó un cordón sanitario que permitió agilizar el traslado hacia el Hospital de Niños. Allí, el pequeño ingresó con estatus convulsivo, quedó internado en observación y finalmente fue dado de alta tras su estabilización.

Otro operativo en barrio Colón

En una intervención similar, agentes de Cordobeses en Alerta colaboraron con el traslado de una mujer embarazada en barrio Colón.

La emergencia fue detectada por personal de videovigilancia, que observó que la paciente había roto bolsa. De inmediato, una unidad móvil organizó un cordón sanitario hasta la Maternidad Provincial, donde fue recibida por el equipo médico de guardia.