Denunció haber asesinado a su amigo, pero estaba vivo en su casa

Deán Funes. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes investiga por estas horas una curiosa denuncia, luego que un vecino de esa localidad se entregara en la sede policial y confesara haber asesinado a su amigo, brindando detalles del caso. De inmediato, se instruyó a una comitiva policial, identificar el cuerpo a la vez de preservar la escena del crimen.

Hasta ahí un procedimiento protocolar para dar inicio al sumario judicial correspondiente. Sin embargo al llegar al domicilio indicado por el autoinvolucrado, fueron atendidos por el supuesto asesinado, que gozaba de buena vida y mejor salud.

Al ser comunicada de los acontecimientos la fiscal de Instrucción, Analía Cepede, investiga si hubo una pelea previa y lesionados en la misma.

