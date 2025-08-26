Dramático rescate de un gato atrapado por el fuego, ocurrió en Córdoba

Un voraz incendio se desató ayer a la tarde en un departamento de la ciudad de Córdoba, provocó daños totales en un comedor y dejó atrapado a un pequeño gato. El animal fue rescatado por los bomberos voluntarios, se encontraba desorientado por el humo y ahora se encuentra fuera de peligro.

El hecho se registró en una propiedad en la calle Capital Federal al 930 del Barrio Observatorio.

Aparentemente, por causas que se tratan de establecer, el incendio se habría originado en la planta baja.

Luego de ingresar, los efectivos constataron la presencia de un gato y lograron ponerlo en resguardo. Afortunadamente, no se registraron lesionados y se investigan las causas que originaron el siniestro.