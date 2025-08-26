Grave accidente en Malvinas Argentinas: una niña fue atropellada por un camión

Una niña de 12 años resultó gravemente herida este martes en la localidad de Malvinas Argentinas, departamento Colón, tras ser embestida por un camión en la ruta 88, a la altura del kilómetro 714.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando la menor descendió de un colectivo e intentó cruzar la ruta. En ese momento fue alcanzada por un camión de carga, conducido por un joven de 24 años.

La menor sufrió un traumatismo de cráneo severo y fracturas en sus miembros inferiores. Fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital de Niños de Córdoba, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo el siniestro vial.