La justicia ya accedió al celular de Spagnuolo

La causa que investiga el escándalo por coimas en discapacidad presentó un nuevo avance. La Justicia obtuvo y copió el contenido del celular de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Se trata de una copia forense que concretaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación.

El fiscal federal Franco Picardi recibirá la información para evaluar su relevancia en la investigación por presuntas coimas vinculadas a la ANDIS.

En el equipo puede haber datos de interés para la causa información, mensajes y documentos, o no, ya que eventualmente pueden haber sido borrados.

Al celular del extitular de la ANDIS lo secuestraron el viernes, durante uno de los allanamientos ordenados por el juez de la causa, Sebastián Casanello, poco después de la filtración de los primeros audios de sus declaraciones con acusaciones de presuntos pedidos de coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS.

Inicialmente al exfuncionario no lo encontraron en su domicilio y luego lo hallaron en un barrio privado de Pilar. Allí le secuestraron dos teléfonos celulares, algo de dinero y una máquina para contar billetes.

La expectativa ahora está puesta en lo que pueda revelar el análisis de la información, que incluirá mensajes, documentos y archivos que eventualmente pudieron haber sido borrados. La fiscalía busca establecer si existen pruebas que respalden las acusaciones surgidas de audios filtrados en los que Spagnuolo denuncia pedidos de dinero a laboratorios de medicamentos vinculados a la ANDIS.

En esas grabaciones, el exfuncionario hizo referencia a una supuesta red de corrupción en la que mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Los audios también describen maniobras de presunto desvío de fondos y presiones para ubicar funcionarios en cargos clave dentro del organismo.

Mientras tanto, la Justicia continúa recabando pruebas y testimonios. El avance sobre el contenido del celular de Spagnuolo será determinante para confirmar o descartar la existencia de una trama de corrupción que compromete a altos funcionarios y al funcionamiento interno de la Agencia de Discapacidad.