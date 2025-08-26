Le pagaron 5 iPhones con cheques falsos por $10 millones

Personal policial realizó operativos en Las Varillas y en San Francisco, en el marco de una investigación por estafa con cheques falsos.

En Las Varillas, se incautó un automóvil Fiat, un celular y vestimentas vinculadas al caso. Mientras que en San Francisco, la División Investigaciones allanó un domicilio donde se encontraba un joven de 26 años, secuestrando también prendas de vestir y un teléfono celular.

La investigación se originó el 13 de agosto, cuando un joven de 24 años denunció haber sido víctima de una maniobra en la que, tras vender cinco teléfonos iPhone, recibió cheques falsos por un valor superior a los 10 millones de pesos. Interviene la fiscalía de 2° turno.