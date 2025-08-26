Más de 80 allanamientos y detenciones por estafas y robos de vehículos en Córdoba

En el marco de una investigación contra organizaciones criminales, la Policía de Córdoba llevó adelante un megaoperativo que incluyó más de 80 allanamientos en distintos puntos de la ciudad y del interior provincial, con apoyo de personal policial de Salta.

Hasta el momento, más de diez personas fueron detenidas, acusadas de participar en estafas realizadas desde establecimientos penitenciarios y en el robo de vehículos de alta gama, que luego eran vendidos en el exterior.

El procedimiento estuvo encabezado por el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe Marcelo Marín y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.