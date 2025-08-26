Megaoperativo en Río Cuarto: 47 detenidos y más de 30 vehículos incautados

Megaoperativo en Río Cuarto: 47 detenidos y más de 30 vehículos incautadosEn una serie de procedimientos coordinados, la Policía detuvo a 47 personas, incautó armas de fuego y blancas, y recuperó elementos robados junto a Tránsito y la Guardia Local
La Policía de Córdoba llevó adelante un amplio despliegue en distintos sectores de Río Cuarto que concluyó con la detención de 47 personas por delitos e infracciones.
Durante los operativos se secuestraron dos armas de fuego, siete armas blancas y 36 vehículos, cinco de ellos con pedido judicial. Además, se recuperaron otros elementos que habían sido recientemente sustraídos.
Los procedimientos se concretaron en conjunto con personal de Tránsito y la Guardia Local de Prevención, bajo la supervisión del director general de Departamentales Sur, Cristian Gómez, el subdirector general Sergio Romera y el jefe de la Departamental, Maximiliano Funes.