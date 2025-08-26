Rescataron a un hombre de 76 años tras dos días de búsqueda

Villa Viso, Pocho. Tras un intenso operativo de rastrillaje que se extendió durante dos días, equipos de emergencia lograron dar con el paradero un hombre de 76 años que había salido de su domicilio en Villa Viso y, desorientado, no pudo regresar.

El sujeto pasó la noche a la intemperie hasta que fue localizado por los grupos de búsqueda, integrados por personal del DUAR de Bomberos, la Policía Departamental de Pocho, Bomberos de Salsacate, ETAC y Defensa Civil.

Al momento de ser encontrado, presentaba un cuadro leve de deshidratación, por lo que recibió asistencia médica inmediata en la Mesa Coordinadora a cargo del servicio de ambulancia de Salsacate. Posteriormente fue trasladado al hospital local para una mejor atención.

Las autoridades destacaron la rápida intervención de las distintas fuerzas y remarcaron la importancia del trabajo conjunto para dar con el paradero del adulto mayor en buen estado de salud.

