Rescate inesperado en el incendio: bomberos hallaron a una familia de cuises

Bomberos voluntarios de Villa Allende rescataron a una familia de cuises atrapada en una cueva tras un incendio de pastizales registrado en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, frente al aeropuerto y detrás de la Universidad Siglo XXI.

El hallazgo se produjo luego de que los efectivos sofocaran las llamas y enfriaran los puntos calientes en el sector. Los pequeños roedores presentaban heridas por el fuego y recibieron asistencia inmediata con agua y cremas disponibles en el lugar.

Los bomberos Juan Pablo Carbó, Santiago Coria y Nicolás Vega fueron quienes participaron directamente del operativo de rescate, mientras trabajaban en el control del siniestro.

El hecho puso en evidencia la tarea de los cuerpos de bomberos voluntarios, que además de proteger a la población y los bienes materiales, también velan por la fauna afectada en los incendios forestales.