Salvaron a una beba de dos meses que se había ahogado

Dos policías salvaron la vida de una beba de dos meses que se había ahogado en una vivienda de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió el lunes pasado en horas de la noche en el barrio 20 de Julio, la pequeña tenía dos meses de vida y se presume que sufrió una broncoaspiración. Momentos antes, su mamá se había hecho presentado en la Comisaria 21-B y se desplegó un cordón sanitario hasta el Hospital Florencio Díaz.

Mientras la beba era trasladada, los efectivos le hicieron maniobras de primeros auxilios y lograron estabilizarla en el camino.

Posteriormente, los médicos constataron que la menor se encontraba en buen estado de salud.