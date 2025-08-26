Solicitan ayuda para localizar a una adolescente desaparecida en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1° solicitó colaboración para encontrar a Candelaria del Valle González Fonseca, de 16 años, quien fue vista por última vez el 23 de agosto tras retirarse de su domicilio en barrio Patricios de la ciudad de Córdoba.

Candelaria mide 1,47 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, ojos marrones y cabello teñido de rojo. Presenta tatuajes distintivos: la palabra “Daiana” en letra cursiva en el antebrazo izquierdo, el ojo de un búho, un león en la pierna izquierda, además de un piercing en el labio.

Al momento de ausentarse vestía una campera inflable azul marino, remera verde con rayas negras, pantalón cargo negro y zapatillas blancas.

Las autoridades indicaron que cualquier información puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, ubicada en José Villegas 2100 de barrio Patricios, o comunicándose al teléfono 351-5642877.