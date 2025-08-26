¿Un bombero provocó un incendio? Detuvieron a dos hombres en un campo

En la mañana de este martes, la Policía detuvo a dos hombres en la localidad de Embalse, acusados de iniciar un foco de incendio en un campo próximo a barrio Casitas, sobre la ruta provincial 5.

Según informaron las autoridades, los aprehendidos son pescadores que prendieron fuego en un sitio indebido, desatando llamas que debieron ser extinguidas rápidamente por efectivos policiales y bomberos voluntarios.

La sorpresa fue que uno de los hombres señalados sería bombero voluntario, lo que generó fuerte repercusión en la comunidad.

Ambos fueron trasladados a sede policial por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, en un contexto provincial marcado por la alerta roja y el riesgo extremo de incendios forestales.