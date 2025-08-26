Un cable de media tensión provocó el incendio de un árbol en Mayu Sumaj

Ayer, un incendio de árbol en Mayu Sumaj movilizó a bomberos y personal de EPEC luego de que un cable de media tensión cortado generara chispazos y prendiera fuego la zona.

La dotación de bomberos trabajó con una unidad pesada para asegurar la escena y evitar riesgos hasta la llegada del camión de la empresa eléctrica. Una vez que la situación estuvo bajo control, se procedió al enfriamiento del árbol afectado.

En el lugar también colaboraron móviles de la Guardia Local y personal de EPEC, quienes se encargaron de restablecer la seguridad en el tendido eléctrico.

Las autoridades recordaron que, en caso de incendios provocados por fallas eléctricas, no se debe intentar apagar las llamas con agua, dado el alto riesgo de electrocución.