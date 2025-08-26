Un histórico hotel de Carlos Paz será reducido a escombros

Villa Carlos Paz se despide de otro de sus hoteles tradicionales. El Hotel 20 de Septiembre, situado en plena avenida 9 de Julio, será demolido luego de que el municipio autorizara el permiso correspondiente.

Un cartel colocado en la fachada confirma que la obra cuenta el permiso de demolición, otorgado el 25 de julio de 2025, y abarca la totalidad de la superficie construida: 1.476,57 metros cuadrados.

El edificio, con un estilo propio de mediados del siglo pasado, funcionó durante décadas como hospedaje bajo la firma Recreatur S.A. y su característico cartel de “Hotel 20 de Septiembre”. Desde hace tiempo presentaba signos de deterioro y su estructura, que probablemente data de los años sesenta, ya no acompañaba el ritmo de renovación del microcentro carlospacense.

Actualmente, las veredas se encuentran valladas y con estructuras de obra a la vista, lo que anticipa el inicio de los trabajos de demolición. Si bien todavía no trascendió de manera oficial cuál será el destino final del terreno, se presume que dará paso a un nuevo emprendimiento inmobiliario, siguiendo la tendencia de la ciudad hacia complejos residenciales y turísticos de mayor escala.

Con esta demolición, Carlos Paz continúa reconfigurando su paisaje urbano y despidiéndose de parte de la hotelería tradicional que marcó la identidad de la villa durante el auge turístico del siglo XX.