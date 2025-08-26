Video: así incendiaba vehículos en plena calle de Córdoba

Un impactante video captado por el sistema de cámaras del 911 muestra el instante en que un hombre prendió fuego a un automóvil estacionado en barrio Alberdi, en Córdoba capital.

uD83DuDEA8uD83DuDD25 Impactante en Córdoba:

Las cámaras del 911 registraron a un hombre prendiendo fuego autos en barrio Alberdi. Bomberos apagaron las llamas y la Policía lo detuvo tras intentar atacar otros vehículos. pic.twitter.com/bgRDVG8Ho6 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 26, 2025

El registro audiovisual permitió a la Policía identificar rápidamente al agresor y detenerlo en el lugar, mientras personal de Bomberos trabajaba para extinguir el incendio que se expandía en el rodado.

De acuerdo con la información oficial, el mismo hombre también habría intentado incendiar otros vehículos en la zona, aunque sin lograr causar daños. La detención se produjo en plena vía pública y el caso quedó a disposición de la justicia.