Video: así incendiaba vehículos en plena calle de Córdoba

Ataque en barrio Alberdi
Video: así incendiaba vehículos en plena calle de CórdobaLas cámaras del 911 registraron el momento en que un hombre provocaba incendios en la vía pública; Bomberos lograron sofocar las llamas y la Policía lo detuvo tras intentar atacar otros autos en la zona
Un impactante video captado por el sistema de cámaras del 911 muestra el instante en que un hombre prendió fuego a un automóvil estacionado en barrio Alberdi, en Córdoba capital.
El registro audiovisual permitió a la Policía identificar rápidamente al agresor y detenerlo en el lugar, mientras personal de Bomberos trabajaba para extinguir el incendio que se expandía en el rodado.
De acuerdo con la información oficial, el mismo hombre también habría intentado incendiar otros vehículos en la zona, aunque sin lograr causar daños. La detención se produjo en plena vía pública y el caso quedó a disposición de la justicia.