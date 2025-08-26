Video: las imágenes del brutal choque contra un semáforo en Córdoba

Una mujer que conducía un Renault 9 perdió el control en Ricardo Rojas y Pablo Buitrago. El fuerte impacto quedó registrado en video y generó alarma entre los vecinos de la zona.

uD83DuDEA6uD83DuDCA5 Impactante accidente en Córdoba

Una mujer perdió el control de su Renault 9 y chocó contra un semáforo en Ricardo Rojas y Buitrago, barrio Argüello.

uD83DuDCF9 El brutal impacto quedó registrado en video. pic.twitter.com/yIooyKrWww — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 26, 2025

En la noche del domingo, un impactante accidente ocurrió en barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba. Una mujer mayor de edad, que circulaba en un Renault 9, perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra un semáforo en la intersección de avenida Ricardo Rojas y Pablo Buitrago.

El fuerte impacto fue registrado en video, lo que permitió observar con claridad cómo el rodado se desvió y terminó incrustándose contra la columna metálica. Las imágenes rápidamente circularon entre los vecinos y causaron alarma en la zona.

La conductora sufrió una lesión en el rostro y fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias. Luego, familiares la trasladaron al Hospital de Urgencias para una valoración médica más detallada.

Personal policial intervino en el sitio para ordenar el tránsito y facilitar el retiro del vehículo, mientras los vecinos insistieron en que el cruce es uno de los más peligrosos del barrio.