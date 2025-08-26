Violencia extrema: una mujer discutió con un cliente y él la apuñaló

Una mujer de 48 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca en las afueras de Luque, durante la tarde del lunes. }

Según informaron fuentes judiciales, la víctima, una comerciante de la localidad, habría mantenido una discusión con un cliente habitual, quien la interceptó en una zona rural fuera del horario laboral.

El hombre la agredió con un cuchillo, provocándole cortes en el rostro, cuello y tórax. La mujer fue trasladada al hospital San Vicente de Paul de Villa del Rosario, donde permanece internada en estado estable, aunque aún bajo cuidados médicos.

La fiscalía de Río Segundo ordenó la detención del agresor, un hombre de 34 años con antecedentes delictivos. El operativo se concretó en horas de la medianoche y el detenido fue trasladado al complejo penitenciario EP9.