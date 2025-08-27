Acusan a la madre de Ayelén Paleo de liderar una red de prostitución

La madre de la vedette y modelo Ayelén Paleo fue detenida y se encuentra acusada de liderar una red de prostitución. Elizabeth Rodrigo fue detenida por orden de la justicia de La Plata junto a Noelia Elizabeth Ávalos y se presume que lideraban una organización que contaba con un centro de llamadas, coordinaba turnos y ofrecía servicios sexuales.

Las víctimas eran trasladadas con frecuencia entre distintos departamentos alquilados en varias ciudades.

Los clientes pagaban a través de múltiples cuentas en Mercado Pago, las cuales movían sumas millonarias mensualmente. En los allanamientos, se incautaron computadoras, teléfonos, discos duros, cámaras fotográficas, documentación, preservativos, ropa interior erótica, contratos de alquiler y más de 20 mil dólares en efectivo.

Las víctimas eran reclutadas mediante engaños, generalmente con falsas ofertas de trabajo doméstico, y luego forzadas a ejercer la prostitución. Se les exigía entregar el 90% de lo que ganaban y abonar hasta 90 mil pesos por sesiones fotográficas de promoción.