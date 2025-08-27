Ardió un camión cargado con mercadería en la Variante Juárez Celman

Un intenso incendio se desató esta mañana en un camión que circulaba por la Variante Juárez Celman, a la altura de avenida Japón. El vehículo, que transportaba mercadería de polirubro desde Buenos Aires, quedó envuelto en llamas mientras avanzaba por la ruta.

De inmediato, dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron en la extinción del fuego, que se propagó con rapidez en la carrocería del transporte. Tras varios minutos de labores, lograron controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otros sectores de la ruta o afectaran a vehículos que circulaban en las inmediaciones.

Aunque el rodado sufrió importantes daños materiales, no se registraron personas lesionadas. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.