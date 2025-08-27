Buscan a un joven desaparecido en Bell Ville

La Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación pide colaboración para dar con el paradero de Enzo Guatanes, de 25 años. Mide 1.65, es de contextura física normal, tez trigueña, cabello corto color negro, ojos color marrón, sin tatuajes, piersing o señas particulares. Padece trastorno mental y fue visto por última vez el 26 de agosto de 2025 en la sala 6 del Hospital José Ceballos de la ciudad de Bell Ville, donde se encontraba internado. Vestía remera negra mangas largas, pantalón jean negro y zapatillas negras. Toda información puede ser aportada en sede judicial o policial.