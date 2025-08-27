Carlos Paz: un vendedor de medias golpeó a un policía

Un episodio de tensión se vivió este mediodía en la esquina de Roque Sáenz Peña y Florida, en barrio José Muñoz de Carlos Paz, cuando personal del Escuadrón Motorizado intentó controlar a un vendedor ambulante que ofrecía medias en la vía pública.

El hombre llevaba consigo una mochila y varias bolsas de consorcio, por lo que se solicitó la colaboración de personal municipal para decomisar la mercadería. Sin embargo, el vendedor reaccionó con violencia y le propinó un golpe de puño a uno de los agentes.

Ante la agresión, los uniformados procedieron de inmediato a la aprehensión del hombre, de 36 años, quien fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.