Cayó una banda que metía cocaína a la cárcel de San Francisco

Tras cinco allanamientos realizados durante las últimas horas, se logró desarticular una banda que ingresaba drogas al Establecimiento Penitenciario Nº7 de la ciudad de San Francisco. El personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico logró la detención de un hombre, su pareja y otra mujer y el secuestro de varias dosis de estupefacientes.

Además de la requisa realizada en dos celdas carcelarias (que arrojó resultado positivo), se trabajó en la calle Mendoza al 100 del barrio Sarmiento y en la calle Almirante Brown S/N (de la ciudad de Morteros). En el primer operativo, se detuvo a una pareja mayor de edad y posteriormente, se logró dar con una mujer de 31 años.

Se procedió a la incautación de 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $ 403.000, una balanza digital, tres motocicletas y elementos de interés para la causa. Horas después, efectivos policiales entraron en dos viviendas ubicadas en calle Catamarca al 2000 (San Francisco) y la restante en Güemes al 500 de la ciudad de Morteros.

Según las investigaciones, la banda narco introducía la cocaína dentro del penal para poder realizar la comercialización de la droga en el interior de la cárcel. Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.