Coleccionista destrozó su Falcon en la Ruta 11 recién comprado

Un coleccionista de autos de Mar del Plata sufrió un fuerte accidente este lunes por la tarde en la Ruta 11, a la altura de Mar de Cobo, cuando regresaba de Mar del Tuyú al volante de un Ford Falcon Futura modelo 1972 recién adquirido.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16, en el kilómetro 487, cuando el conductor de 45 años perdió el control del vehículo tras pisar una mancha de gasoil en la calzada. El auto terminó incrustado contra un poste de alumbrado público en la rotonda de acceso a la localidad.

El Falcon, que estaba en impecable estado de conservación y valuado en unos 10 mil dólares, había sido comprado pocas horas antes a más de 190 kilómetros de distancia. El coleccionista estaba a punto de llegar a Mar del Plata cuando el viaje terminó en un violento despiste.

El hombre fue asistido por personal del CAPS de Mar de Cobo y trasladado primero a la Unidad Sanitaria de Santa Clara, y luego al hospital de Vidal. Pese al fuerte impacto, permanecía lúcido y con lesiones que no comprometían su vida.

Más tarde, desde la internación, escribió en sus redes sociales: “Para todos los que han llamado y se están preocupando, estamos vivos... con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años, estoy internado en Vidal”.