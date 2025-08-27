Condenaron a un profesor que abusó de una menor en Villa María

La justicia condenó a un profesor universitario que abusó sexualmente de una menor en Villa María. Le dieron una pena de diez años de prisión y trascendió que la víctima pertenecería a su entorno familiar.

El fallo fue dictado por la Cámara del Crimen y se conoció que el acusado también se desempeñaba como ingeniero agrónomo.

Fue hallado culpable del delito de «abuso sexual simple agravado por la condición de guardador», «abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud y la condición de guardador» y «promoción a la corrupción de menores».