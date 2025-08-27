Córdoba: niña de 12 años atropellada tras bajar de un colectivo

Un grave accidente se produjo este martes al mediodía en la ruta 88, kilómetro 174, camino a Malvinas Argentinas, donde una niña de 12 años fue atropellada por un camión luego de descender de un colectivo de la empresa Coniferal.

De acuerdo con el parte policial, la menor intentó cruzar la ruta corriendo tras bajar del ómnibus, en momentos en que un camión conducido por un joven de 24 años realizaba una maniobra de sobrepaso. El vehículo la embistió de frente.

La niña fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital de Niños de Córdoba, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de traumatismo de cráneo severo. Su estado de salud es crítico.