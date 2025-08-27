Investigan la muerte del jefe de Recursos Humanos de Petroquímica Río Tercero

Una investigación judicial comenzó para tratar de esclarecer la muerte de Elias Casu, quien era jefe de Recursos Humanos de Petroquímica Río Tercero y fue encontrado sin vida en su vivienda. Su fallecimiento ocurrió en medio de la crisis desatada por los despidos de más de 120 veinte trabajadores y se declaró el secreto de sumario en torno a la investigación.

El caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa.

Según pudo conocerse, el cuerpo sin vida de Casu fue hallado el martes pasado en horas de la tarde en un edificio en la esquina de San Martín y 25 de Mayo. Era quien estaba a cargo de las negociaciones con el Sindicato de Químicos y trataba de hallar una salida al conflicto vinculado a la planta, tras los despidos masivos, las protestas y la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo.

La noticia provocó una fuerte conmoción en toda la localidad.