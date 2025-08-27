La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un accidente en la autopista Buenos Aires-Rosario

La diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe, Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, reconocido dirigente político titular de Unite, sufrieron este miércoles un siniestro vial en la autopista que une las ciudad de Rosario y Buenos Aires cerca de la localidad bonaerense de Ramallo. Como consecuencia del accidente la diputada, su padre y el chofer sufrieron heridas leves y se encuentran, afortunadamente, fuera de peligro.

"Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos", sostuvo el dirigente y exconcejal de Rosario, al describir lo que entendió fueron las causas del accidente que podría haber tenido consecuencias más graves.

El vehículo oficial de la Cámara Diputados, un Nissan Sentra, era conducido por un chofer que trasladaba hacia Buenos Aires a la diputada de La Libertad Avanza, quien tuvo que ser asistida por los golpes en el rostro. Luego, tanto el chofer como la diputada nacional y su padre, fueron derivados de manera preventiva hasta un centro de salud en Ramallo donde fueron atendidos.

Quién es Rocío Bonacci

Rocío Bonacci se sumó a la política en el año 2023 como muchos jóvenes atraídos por la figura de Javier Milei aunque sin pasado militante en ningún espacio a pesar de la larga trayectoria de su padre en la política de la provincia de Santa Fe. José tiene una larga trayectoria política y conocido por ofrecer su partido Unite a aquellos emergentes o dirigentes que a último momento quedan fuera de las listas de otros partidos.

También es recordado por ser la llave en el año 2019 que le dio la posibilidad a Amalia Granata, que encabezó la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe con un armado evangélico y ultracatólico y obtuvo seis bancas en la Cámara de Diputados provincial. De buena llegada a Milei, el dirigente acercó también a Rocío a la lista de diputados en 2023 y fue electa.