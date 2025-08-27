Robo de autos en Córdoba: las zonas rojas y los modelos más buscados

La Asociación de Productores de Asesores de Seguros (APAS) dio a conocer un mapa que muestra las zonas más afectadas por la inseguridad en la ciudad de Córdoba y los autos más buscados por los delincuentes. Se determinaron cuáles son los barrios más «peligrosos» y el ranking está liderado por Villa El Libertador, la zona céntrica y Ferreyra.

También se suman Alberdi, Observatorio, San Vicente, Nueva Córdoba, Cerro, Urca, Argüello y Alto Alberdi.

El presidente de APAS Córdoba, Marcos Spaccesi, reveló que el informe se hizo en base a los reportes de las compañías.

Además, se dio a conocer cuáles son los autos más robados en la ciudad. El primer lugar es ocupado por la Toyota Hilux, seguida por el Volkswagen Gol, el Fiat Cronos, el Renault Kangoo, el Peugeot 208 y el Renault Sandero.