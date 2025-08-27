Se accidentó la diputada nacional Rocío Bonacci

Buenos Aires. Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires puso en riesgo la vida de la diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que viajaban salió de la ruta y terminó en un campo cercano a Ramallo. Ambos sufrieron heridas, aunque no revistieron gravedad, y debieron recibir atención médica tras el impacto.

El incidente ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían a Buenos Aires. El automóvil, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó. “Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, relató José Bonacci, en un audio que le envió al medio Cadena 3 Rosario mientras era derivado junto a su hija a un centro de salud ramallense.

Y visiblemente indignado por el siniestro, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados: “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara nunca han dado bola. O sea, (Martín) Menem lo hizo”.

El siniestro vial que involucró a la diputada nacional y a su padre se produjo cuando el vehículo oficial terminó fuera de la calzada, en un campo, durante el trayecto hacia Buenos Aires.

“Ella está bien. Fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”, comentaron a Infobae desde el entorno de la diputada Bonacci.