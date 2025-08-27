Tres detenidos con cocaína, tussi y Rohypnol, allanamientos en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Córdoba, desarticuló un punto de venta de drogas y detuvo a tres personas, quienes tenían en su poder varias dosis de cocaína, tussi y Rohypnol. El procedimiento se concretó en el barrio Lamadrid y trascendió que uno de los sospechosos había estado preso por hacer fiestas clandestinas.

Entre los aprehendidos, se encuentra una adolescente.

El operativo se desplegó a partir de una serie de llamadas anónimas al 0800-888-8080 y los efectivos ingresaron a un «kiosco de drogas» y a otro inmueble donde se guardaban los estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó el traslado de los detenidos y las sustancias secuestradas hacia la sede judicial, donde fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.