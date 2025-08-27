Un ladrón quedó atrapado en la chimenea de un bodegón en Granja de Funes

Un ladrón protagonizó un insólito intento de robo esta madrugada en barrio Granja de Funes. El hombre fue sorprendido dentro de la chimenea de un reconocido local gastronómico, el bodegón Don Núñez, luego de haber ingresado con fines de robo.

La alerta llegó al 911, que informó movimientos dentro del comercio. Al arribar, los efectivos constataron daños en un ventiluz y descubrieron al delincuente escondido en el conducto de ventilación.

Tras ser retirado de la chimenea, el hombre quedó detenido en el lugar. En su poder se secuestraron varias botellas de bebidas alcohólicas que había intentado sustraer.