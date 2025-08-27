Una mujer cayó desde un tercer piso al intentar rescatar a su gato en Córdoba

Un dramático episodio sacudió anoche a los vecinos de barrio Alberdi. Una mujer cayó desde el tercer piso de un edificio cuando intentaba rescatar a su gato, que había quedado atrapado en una cornisa.

El hecho movilizó a efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes montaron un operativo para estabilizar a la víctima. Con la utilización de una camilla y una cesta de rescate, los bomberos lograron descenderla de manera segura hasta la planta baja, donde aguardaba un servicio de emergencias médicas.

La mujer fue trasladada de inmediato al hospital de Urgencias con fracturas en la pelvis y en el hombro, lesiones de consideración que obligaron a una atención especializada.

Mientras tanto, el gato también fue rescatado por el personal interviniente. El animal, que había motivado la arriesgada maniobra de su dueña, resultó ileso y quedó bajo resguardo.