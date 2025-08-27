Villa María: cayó una banda que robaba motos de cocheras y garages

Un operativo policial en Villa María permitió desbaratar a una banda que se dedicaba a robar motocicletas de cocheras y garages. La modalidad era siempre la misma: forzaban portones para hacerse con los rodados y luego huir rápidamente de la zona.

La investigación derivó en varios allanamientos, donde la Policía detuvo a un joven de 19 años e identificó a dos adolescentes de 15 y 16 años, que quedaron a disposición de la Justicia.

En los procedimientos se recuperaron motocicletas, bicicletas, teléfonos celulares y otros elementos que habían sido denunciados como robados. Las autoridades buscan ahora determinar cuántos hechos delictivos podrían estar vinculados a este grupo.

La caída de la banda generó alivio entre los vecinos, que venían reclamando más seguridad por la reiteración de robos bajo esta modalidad en distintos barrios de la ciudad.