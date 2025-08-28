Carlos Paz: Robaron dos kayaks y escaparon navegando las aguas del lago

Dos embarcaciones pertenecientes al Club de Remo de Villa Carlos Paz fueron sustraídas y son intensamente buscadas. Lo insólito del caso es que se presume que los delincuentes escaparon navegando las aguas del lago San Roque.

El hecho ocurrió el lunes pasado en horas de la madrugada y recién trascendió durante las últimas horas.

Las autoridades de la institución deportiva hicieron una denuncia en la justicia y comenzó una investigación para tratar de dar con los responsables, al tiempo que se analizan las cámaras de seguridad de la zona.

Según informaron, los malvivientes rompieron un alambrado, ingresaron a la costa y destrozaron algunos remos.

La principal hipótesis es que se habrían alejado del lugar a bordo de dos kayaks.