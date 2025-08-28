Cayó una banda que ingresaba cocaína a la cárcel: tres detenidos

Un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal permitió desbaratar una organización narco que operaba en el departamento San Justo. Tres personas fueron detenidas tras una investigación que reveló cómo la banda introducía cocaína en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco.

Los procedimientos fueron coordinados entre la FPA y la jefatura del penal. Se registraron dos celdas, donde se secuestraron elementos de interés. De manera simultánea, en la vía pública, se aprehendió a una pareja en barrio Sarmiento (San Francisco) y a una mujer de 31 años en Morteros.

En total, la fuerza incautó 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403.000, una balanza digital, tres motocicletas y otros elementos vinculados al caso.

Los allanamientos se completaron en dos viviendas de calle Catamarca al 2000 en San Francisco y otra en calle Güemes al 500 en Morteros.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, los detenidos fueron trasladados a sede judicial junto con lo incautado.