Ocurrió en Villa Dolores

Chocó un auto estacionado, intentó darse a la fuga y atropelló a un policía

El conductor fue detenido tras una persecución policiales y fue trasladado a la comisaría.
Sucesos
jueves, 28 de agosto de 2025 · 09:16

Un hombre de 74 años fue detenido tras haber chocado un auto, intentar darse a la fuga y atropellar a un efectivo de la Policía Caminera, en una tremenda secuencia registrada en las últimas horas en el Valle de Traslasierra. El automovilista fue perseguido e interceptado en la localidad de Villa Dolores y se trasladaba a bordo de un Renault Clío.

Todo comenzó alrededor de las 20 horas en la calle Cleofas Manzanares al 2100, de Barrio Parque.

El conductor circulaba a una alta velocidad cuando impactó contra un rodado estacionado y cuando se hizo presente el personal policial, trató de darse a la fuga y embistió a uno de los uniformados. El agente resultó con lesiones en sus brazos, fue trasladado al Hospital Regional de Villa Dolores y quedó en observación.

Mientras esto ocurría, se desplegó un operativo para interceptar al rodado y se logró detener al automovilista.

conductor detenido choque y fuga Villa Dolores policía atropellado

