Cinco intoxicados durante un voraz incendio que destruyó una casa

Cinco personas resultaron intoxicadas por el humo de un voraz incendio registrado anoche en una vivienda del barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba. Todo ocurrió en la calle Martiniano Chilavert al 2600 y trascendió que los cuatro moradores de la propiedad y un policía sufrieron la inhalación de monóxido de carbono.

Fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias y afortunadamente, no fue necesario su traslado.

El uniformado pertenece al Comando de Acción Preventiva y fue el primero que llegó al lugar. Desde un primer momento, intentó sofocar el fuego y dar asistencia a los damnificados.

De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un dormitorio y alcanzó un ropero y cartones.