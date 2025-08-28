Condenaron a un policía que les robaba a los presos y desarmaba autos

Un ex integrante de la Policía de Córdoba fue condenado a un año de cárcel luego de haberse descubierto que le robaba a quienes se encontraban detenidos en una comisaría. Tras una investigación, se determinó que el uniformado operaba en complicidad con su pareja y un amigo, hacían uso de tarjetas de crédito y desmantelaban los autos guardados en la dependencia policial.

Los hechos ocurrieron entre los meses de noviembre del 2024 y marzo del 2025 en la Comisaría Octava de barrio Patricios, donde se desempeñaba el cabo Ignacio Matías Barrionuevo, quien fue sentenciado en un juicio abreviado por estafas reiteradas, intentos de estafa y un hurto doblemente calificado.

Además, se dispuso que no vuelva a vestir el uniforme nunca más en su vida.

Barrionuevo se desempeñaba en el turno nocturno y hurgaba en las pertenencias de los presos para tomar fotografías de sus tarjeras de débito y crédito y luego hacer compras online y transferencias con la complicidad de su pareja.

El modus operandi quedó al descubierto cuando el policía condenado recurrió a un amigo para que lo ayudara a desmantelar al menos 10 vehículos secuestrados en el predio de la comisaría. De los rodados, se llevaron estéreos, llaves cruz, espejos y todo lo que pudieron y todo se destapó cuando otro efectivos descubrió desorden de llaves y revisó las cámaras de seguridad.